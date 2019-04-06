Neonazi örgütten Türk avukata tehditle ilgili 38 polis açığa alındı

Almanya'da neonazi örgüt NSU imzasıyla ırkçı tehdit mektupları alan avukat Seda Başay Yıldız, konuyla ilgili Hessen eyaletinde 38 polisin açığa alındığı ve araştırma devam ettiği açıkladı.

Almanya'da neonazi örgüt NSU davalarında müdahil avukatlık yapan Seda Başay Yıldız'ın örgüt imzalı dört tehdit mektubu alması üzerine başlatılan soruşturmada Hessen eyaletinde 38 polis açığa alındı.

"Tehditlerin ardında Hessen polis teşkilatı mensuplarının olabileceği" iddiasına ilişkin açıklamada bulunan Avukat Yıldız, "Polisin bana verdiği bilgiye göre henüz bu konuda bir gelişme yok, yani tehdit mesajları gönderen insanı henüz tespit edememişler" şeklinde konuştu. Kendisine ve ailesine yönelik ölüm tehditleri içeren 4 mektup aldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu mektupların içeriği ailemle ve benimle ilgili tehditlerdi. Bizimle ilgili detaylı bilgilerin internet yada başka yerlerden bulunamayacak bilgilerdi. Örneğin özel adresim ve kızımın ismi gibi. Bu bilgilerin polis bilgisayarından alındığı tespit edildi."

Konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyleyen Yıldız, "Bakalım bu tehditlerin arkasında hakikaten polis var mı yoksa bu bilgileri polis başkalarına mı verdi ve tehdit başkalarından mı geliyor? Bu bir soru işareti, henüz tespit edilmedi." dedi.

38 POLİS AÇIĞA ALINDI

Konuyla ilgili şu an Hessen eyaletinde 38 polisin açığa alındığını, henüz araştırmanın devam ettiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bunlar gelecekte polis olarak çalışmaya devam edebilirler mi yoksa edemezler mi bilmiyorum çünkü onların dosyalarını ben incelemedim ama görevden alındığını söylediler, yani ağır bir suçlama var. Benim için önemli olan soru benim şikayetimden sonra mı bu 38 polisin sağcı olduğu ortaya çıktı? Daha önce hiç bunun üzerinde durulmamış mı? Daha önce bu polislerin amirleri bunu bilmemiş mi? İş arkadaşları bilmemiş mi? Yani her şeyin şimdi ortaya çıkması çok enteresan."