Neo-Nazi örgütün üye sayısı bir yılda yüzde 50 arttı

''Alman İmparatorluğu Yurttaşları'' adı verilen Neo-Nazi örgütünün üye sayısı bir yılda yüzde 50 arttı.

Almanya'da giderek büyüyen Neo-Nazi örgütlülükleri içinde yer alan ''Alman İmparatorluğu Yurttaşları'' adlı örgütün üye sayısında bir yıl içerisine yüzde 50'lik artış olduğu bildirildi.

Haftalık Focus dergisinin istihbarat kayaklarına dayandırdığı haberine göre, 2017 başında 10 bin civarında üye sayısı olan örgütün, yıl sonunda 15 bin 600 sayısına ulaştığı bildiriliyor.

Federal Almanya Cumhuriyeti'ni tanımayı reddeden örgüt, üyelerine ''Alman İmparatorluğu Yurttaşı'' adına düzenlenmiş kimlik ve pasaportlar düzenliyor.

'X GÜNÜ'NE HAZIRLANIYORLAR

Paralel bakanlıklara ve yönetim aygıtına sahip olan örgütün, kendi ordusunu kurmak için harekete geçtiği bildiriliyor. Avcı derneklerinde örgütlenen Neo-Nazi oluşum, üyelerinin yasal silah bulundurma belgesi almak için bu yola başvurduğu açıklandı.

Heilborn Polis Merkezi'nin yaptığı operasyonda çok sayıda silah ve mermiye ulaşıldığı açıklanırken, sözü geçen örgütün ''X Günü'' adı verilen saldırıya hazırlandığı hakkında verilerin olduğu ifade ediliyor.