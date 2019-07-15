Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

İtalya’da, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin havaalanının hangarında sakladıkları füzeyi satmaya çalıştıkları belirtildi. Gözaltına alınanlardan birinin 2001 yılında, neo-faşist Forza Nuavo partisinin Senato adayı olduğu belirtildi.

İtalya’nın kuzeyindeki Turin şehrinde Neo-Nazi yanlılarına düzenlenen operasyonda füze ele geçirildi.

Operasyonda Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2001 yılında, neo-faşist Forza Nuavo siyasi partisinin Senato adayı olduğu belirtildi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin, Milano’nun kuzeybatısındaki Gallarate şehrindeki evinde, 9 saldırı tüfeği, yaklaşık 30 av tüfeği, tabanca ve cephane bulunduğu duyuruldu. Ayrıca çok sayıda Nazi sembolü olan "svastika" işlemeli antikanın da ele geçirildiği belirtildi.

FRANSIZ YAPIMI FÜZE

Ele geçirilen füzenin Fransız yapımı olduğu ve gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin bu füzeyi hangarda sakladıkları ve satmaya çalıştıkları bildirildi.

Ayrıca, polis, Ukrayna’nın doğusundaki İtalyanlarla ilgili daha önceki bir soruşturma kapsamında bu bulgulara ulaştığını duyurdu.