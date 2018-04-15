'Neden NATO orduları Suriye'yi cezalandırmaya karar verdi türünden haberler yok?'

Letonya eski Dışişleri Bakanı Janis Jurkans, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yaptıkları saldırının NATO’yu böldüğünü ifade etti.

Letonya eski Dışişleri Bakanı Janis Jurkans yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yaptıkları saldırının NATO’yu böldüğünü vurguladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Letonya’nın saldırıyı kınaması gerektiğini belirten Jurkans, "NATO'da bölünme görüyorum. Suriye'ye 3 ülke saldırdı, peki diğer ülkeler nerede? Neden ‘NATO orduları Suriye'yi cezalandırmaya karar verdi' türünden başlıklar yok? Bu tuhaf bir şey. Her hâlükârda Londra ve Paris şimdi çok uyanık olmalı. Çünkü bu tüm Arap dünyasına karşı yapılan bir eylem. Bu çatışmaya İran, Irak, Türkiye ve Kürtler ilgi duyuyor. İran'ın bu durumu gerektiği gibi değerlendireceğinden eminim" ifadelerini kullandı.