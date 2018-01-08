IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'yle eskisi gibi iyi ilişkiler kurmak istediklerini açıkladı.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile eskisi gibi iyi ilişkiler içinde olmayı istediklerini belirtti.

Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin devam ettiğini belirten Barzani, şunları söyledi:

"İki taraf arasındaki diyalog kanalları her zaman açık. Türkiye'deki yetkililerle bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Ankara ziyareti için belirlenmiş bir takvim yok. Türkiye ile aramızda yeniden eski iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz. Türkiye, IKBY için önemli bir devlet."

'BAĞDAT HENÜZ MAAŞ GÖNDERMEDİ'

Irak merkezî hükümetiyle aralarındaki ihtilafların ortadan kaldırılması ve sorunların çözüme kavuşturulması için Bağdat ile diyaloğa hazır olduklarını kaydeden Barzani, Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un iki hafta önce gönderdiği uzlaşı mektubuna "Bağdat'ın hazır olması halinde masaya oturabilecekleri" yanıtını verdiklerini ifade etti.

IKBY'de ödenemeyen memur maaşları meselesine de değinen Barzani, Bağdat yönetiminin bölgedeki 1 milyon 400 bin memurun maaşlarını henüz göndermediğini söyledi.