NBC: Tayyip Erdoğan Trump'ı tehdit etti

ABD'li haber kuruluşu NBC, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesinde görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ı, yaptırım uygulaması durumunda NATO'dan çekilmek ve İncirlik üssünü kapatmak gibi başlıklarla uyardığını öne sürdü. Erdoğan'ın Trump'ı aynı zamanda 'deneyimli iş adamı' şeklinde övdüğü belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesinde görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ı yaptırım uygulaması durumunda NATO'dan çekilmek ve İncirlik üssünü kapatmakla tehdit ettiği iddia edildi.

NBC'nin aktardığı kaynaklara göre Trump'ın Beyaz Saray'da yapılan toplantı sırasında Cumhuriyetçi senatörlere Türkiye'ye yaptırım uygulamak yerine müzakere önerisi sunma nedeninin altında Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının yattığı ifade edildi.

'OBAMA'DAN DAHA İYİ BİR İŞ ADAMI'

Erdoğan'ın aynı zamanda Trump'a "deneyimli bir iş adamı" şeklinde övgülerde bulunduğu, Trump'ın bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'dan daha başarılı bir iş adamı olduğunu ve birlikte yaptırımlardan uzak durmak için anlaşabileceğini söylediği belirtildi.