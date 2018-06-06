NBA finallerindeki iki takım da Beyaz Saray'a çağrılmak istemiyor

NBA finallerinde oynayan iki takımın da maçı kendilerinin kazanması durumunda Beyaz Saray'a çağrılmak istemediği duyuruldu.

LeBron James, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren bir açıklama yaparak, NBA finallerindeki iki takımın da Beyaz Saray'a davetiye istemediğini açıkladı.

SuperBowl'u kazanan Philadelphia Eagles'ın Beyaz Saray davetiyesi takım üyelerinin milli marş sırasında ayakta durmak istememeleri sebebiyle reddedilmişti.

Konuyla ilgili konuşan James, "buna şaşırmadım, bu bildiğimiz Trump" ifadelerini kullanırken, NBA finallerini kazanan takımın da Beyaz Saray'a gitmeyeceğini ilan etti.

Kevin Durant ve Stephen Curry de James'i onaylayan açıklamalarda bulunarak Beyaz Saray'a gidilmeyeceğini doğruladı.