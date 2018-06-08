Nauert: Normandiya Çıkarması Almanya’yla yakın ilişkilerimizin sembolü

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert'in Almanya’yla olan ilişkiler konusunda yaptığı konuşmada yakın ilişkilere yönelik Normandiya Çıkarması’nı örnek vermesi alay konusu oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün yaptığı bir konuşmada ABD’nin Almanya’yla tarih boyunca çok yakın ilişkilere sahip olduğunu söyledi. “Tarih kitaplarını açın bakın” diyen Nauert, Marshall Planı’nın 71'inci yıldönümü olduğunu, bir sonraki günün de Normandiya Çıkarması’nın yıldönümü olduğunu söyleyerek bu olayları Almanya Hükümeti’yle güçlü ilişkilerine örnek verdi.

Nauert’in bu açıklaması dünya çapında, özellikle de sosyal medyada alay konusu oldu.

Independent gazetesi bu olayı haberleştirirken spotta bir Twitter kullanıcısının “Sevgili Dışişleri Bakanlığı: ABD-Japonya arasındaki güçlü ilişkiler konusunda Heather Nauert’in Pearl Harbor’ı örnek vermesinden önce ona tarihteki yerini anlatmak için altı ayınız var. Şimdi başlayın, ona bunları öğretmek zaman alabilir” paylaşımına yer verdi.

Alman işgali altındaki Fransa topraklarına yönelik 6 Haziran 1944’te yapılan Normandiya Çıkarması'na, İngiltere, ABD, Kanada ve diğer müttefik devletlerden 156 bin asker katılmıştı.