NATO'nun tek sorunu bütçe krizi değil

İki gün sürecek NATO zirvesi bugün Brüksel'de başladı. Zirveden haftalar önce raftan indirilen bütçe tartışmasının iki güne damgasını vurması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelişinden bugüne geçen 18 ay boyunca, NATO'nun bütçesine ilişkin olarak Avrupalı liderlere diplomatik teamüllerin sınırlarını zorlayan eleştiriler yöneltti.

Ancak bu defa, Trump'ın ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in zirve öncesinde bütçe tartışmasını gündeme taşımaya dönük yoğun girişimlerde bulunması ve NATO zirvesinin hemen ardından, 16 Temmuz'da, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek olması tartışmayı her zamankinden daha ciddi bir boyuta taşımış gözüküyor.

TRUMP'IN HEDEFİNDE ALMANYA VAR

NATO zirvelerinde alınan kararlara göre, üye ülkeler, savunma harcamalarını Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'si düzeyine çıkarma hedefiyla hareket etmek zorundalar.

Ancak, Avrupa'nın merkez ülkesi Almanya'da dahi savunma harcamaları GSYH'nin yaklaşık yüzde 1,2'sini oluşturuyor. Üstelik geçtiğimiz günlerde, Trump'ın yönelttiği tehditlere rağmen, Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetinin önümüzdeki beş yıl içinde bu oranı sadece yüzde 1,5'e çıkarma projeksiyonu olduğunu duyurdu.

Dünya basınında restleşme şeklinde okunan bu adımlar, Trump'ın zirvede özellikle Merkel'i hedef alacağının işareti olarak yorumlanıyor.

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Trump, Merkel'e bir mektup yollayarak, "Almanya'nın hedefin altında savunma harcaması yapmaya devam etmesi ittifakımızın güvenliğini gözardı ediyor ve diğer müttefiklere harcamalarını anlaşmanın getirdiği yükümlülükler uyarınca planlamama meşruluğu sağlıyor, çünkü diğerleri sizi örnek olarak görüyor" demişti.

NATO BÜTÇESİNİ TİCARET SAVAŞINA BAĞLADI

Almanya'yla ticaret savaşını da gündeme getiren Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bütçe tartışmalarına ilişkin yaklaşımını şu şekilde özetlemişti:

"ABD, NATO için herhangi başka bir ülkeden çok daha fazla harcama yapıyor. Bu adil olmadığı gibi, kabul edilebilir de değil. Bu ülkeler ben göreve geldiğimden beri katkılarını arttırıyorlar ancak çok daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Almanya yüzde 1'de, ABD ise yüzde 4'te ve NATO, ABD'ye olduğundan daha çok Avrupa'ya yarıyor. Bazı kalemlerde, ABD, NATO harcamasını yüzde 90 oranında ödüyor, bu sırada bazı ülkeler ise yüzde 2 hedefinin yakınında bile değil. Bütün bunlara ek olarak, AB'nin ABD'yle ticaretinde 151 milyon dolar ticaret fazlası ve ABD ürünlerine getirdiği büyük gümrük vergileri var. OLMAZ!"

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Temmuz 2018