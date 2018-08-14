'NATO'nun savunma harcamalarındaki artışın nedeni Putin'

Bloomberg'de yayımlanan bir haberde, Doğu Avrupa ülkelerindeki savunma harcamalarının esas nedeninin ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvikleri değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yayılmacı politikaları olduğu ifade edildi.

Bloomberg'de yayımlanan bir haberde, NATO'nun doğuda silah harcamalarını artırmasının asıl nedeninin ABD Başkanı Donald Trump değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğu belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in geçen ay savunma harcamalarının artmasında etkili olmasından dolayı Trump'a teşekkür ettiği hatırlatılan haberde, harcamaların esas olarak Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönemde arttığı ifade edildi.

Haberde Avrupa Birliği'nin dış siyaset araştırma kuruluşu olan Carnegie Europe'ın yöneticisi Tomas Valasek'in “NATO'nun doğu sınırındaki ülkelerin silah harcamalarını artırması için Donald Trump'a ihtiyacı yok. Kendisi yönetime gelmeden çok daha önce bu kararı zaten almışlardı. Harcamaların artmasının nedeni başka bir devlet başkanı, Vladimir Putin” ifadelerine yer verildi.

Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi, askeri tesislere siber saldırılar, Baltık ülkeleri sınırında düzenlenen askeri tatbikatlar ve Rusya'nın arkasında olduğunun iddia edildiği Karadağ'daki başarısız darbe girişiminin harcamaları tetiklediği belirtilen haberde, belirlenen harcama sınırını geçen 15 NATO üyesinin 6'sının Doğu Avrupa ülkelerinden olduğuna dikkat çekildi.

Romanya ve Slovakya'nın F-16 savaş uçağı, Bulgaristan'ın savaş uçaklarının yanı sıra zırhlı araç ve iki savaş gemisi, Macaristan'ınsa 20 adet H145M model helikopter satın aldığı aktarılan haberde, NATO üyesi Avrupa ülkelerinin bu yıl toplam 60 milyar dolar silah harcaması yapması beklenirken, harcamaların yüzde 10'unun 13 Doğu Avrupa ülkesinden geleceği ileri sürüldü. Yeni üyelerin geçen yıla kıyasla 2 milyar dolar daha fazla harcama yapacağı belirtilirken, 10 büyük harcama artışının 7'sinin doğu ülkelerinden gelmesinin beklendiği ifade edildi.