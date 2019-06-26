NATO'dan uzay stratejisi

Askeri stratejileri uzay alanına taşımaya hazırlanan NATO, tarihindeki ilk uzay strateji planınını bu hafta düzenlenen NATO toplantısında savunma bakanlarının onayına sunacak.

NATO, savaş ve savunma stratejilerini uzay alanına taşımaya hazırlanıyor.

Örgütün uzay stratejisini belirlemek üzere oluşturduğu plan, bu haftaki toplantıda savunma bakanlarının oylamasına sunulacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı basın toplantısında "Bakanlar, NATO'nun tarihindeki ilk uzay politikasını onaylamaya hazır olacak. Güvenlik ve operasyonlar adına uzaydaki fırsatlar ve zorlukları ele almak için bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz. Uzay barışçıl amaçlara olduğu kadar savaşa da hizmet edebilir. Uydular kitlenebilir, heklenebilir ve silahlandırılabilir. Anti-uydu silahları iletişimi zarara uğratabilir" ifadesini kullandı.