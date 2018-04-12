NATO'dan Suriye'ye 'erişim izni' talebi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "kimyasal saldırı" olduğu öne sürülen Duma kasabasına erişim izni talep etti.
Stoltenberg, Şam yönetiminin "uluslararası tıbbi yardım ve uluslararası gözetime tam ve engelsiz erişim izni" verilmesini istedi.
NATO Genel Sekreteri, "Sorumlular hesap vermeli" ifadelerini kullanarak, NATO üyelerinin atacakları adımı görüştüklerini bildirdi.
Suriye yönetimi Duma'nın emniyet altına alındığını ve uzmanların bölgeye gelebileceğini açıklamış, Rusya bölgeye uzman göndermişti.