NATO’dan seçim açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, seçimlerle ilgili konuşarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı tebrik edeceğini açıkladı.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Irak ve Suriye sınırında olması ve Rusya'ya yakınlığından dolayı önemli bir stratejik konuma sahip olan Türkiye’nin "NATO'nun önemli bir müttefik olduğunu" söyleyen Stoltenberg, Türkiye'nin aynı zamanda "Ortadoğu’da IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede kilit bir rol oynadığını" savundu.

Stoltenberg, "Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutlayacağım. Ayrıca Türk halkını da seçimlere yüksek katılım sağladığı için tebrik ediyorum" dedi.

