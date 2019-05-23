NATO'dan Rusya'ya: Kırım'dan çık

Brüksel'de toplanan NATO bünyesindeki Askeri Komite'nin 181. toplantısının ardından yapılan açıklamayla Rusya'nın Kırım'dan çekilmesi istendi. Rusya'nın yanıtı gecikmedi.

Brüksel'de dün toplanan Askeri Komite'nin 181. tolantısında bir araya gelen üye ülkeler adına açıklama yapan Askeri Komite Başkanı Stuart Peach, Rusya'nın Kırım'dan çekilmesini talep etti.

''Bu birlik Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmesini kabul etmiyor ve kabul de etmeyecek. Rusya'dan bir talebimiz daha var: Rusya, Kuzey Ukrayna'daki militanları desteklemekten vaz geçmelidir'' diye konuşan Peach'e Rusya tarafından yanıt gecikmedi.

RUSYA'DAN YANIT: BOZUK PLAK GİBİ

Kırım Senatosu Rusya temsilcisi Sergey Zehrov bu talebi, ''ölçüsüz'' olarak nitelerken, Kırım Parlementosu Başkan Yardımcısı Yekim Fiks, NATO komutanı Peach'ın sözlerini ''bozuk plak gibi'' sözleriyle yanıtladı.

Sergey Zehrov ise, ''NATO yarım adayı istikrarsızlaştırmak ile meşgulken, Kırım'da yaşayanlar sakin ve barış bir hayet sürüyorlar. Kırım'daki gelişmelerden rahatsız olabilirsiniz ancak kimsenin sevinmesine olanak vermeyeceğiz'' diye açıklama yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Yekim Fiks, ''Bozuk plak gibi çalan eski gramafonun ve Rusya'ya karşı kullanılan retoriğin değiştirilmesinin zamanı gelmiştir'' diye konuştu.