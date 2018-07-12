NATO Zirvesinde özel Afganistan oturumu

Brüksel’de devam eden NATO Zirvesinin ikinci gününde, Afganistan Devlet Başkanı’nın da katılımıyla özel bir ‘Afganistan oturumu’ gerçekleştirildi. Washington’un 17 yılda on binlerce askerini yolladığı ülkeye dair ‘stratejisini’ değiştireceği öne sürülürken, NATO Genel Sekreteri Afganistan’daki birliklerin 2024'e kadar fonlanmasını beklediklerini söyledi.

Brüksel’de devam eden NATO Zirvesinin ikinci gününde, Afganistan Devlet Başkanı’nın da katılımıyla özel bir "Afganistan oturumu" gerçekleştirildi. Washington’un 17 yılda on binlerce askerini yolladığı ülkeye dair ‘stratejisini’ değiştireceği öne sürülürken, NATO Genel Sekreteri Afganistan’daki birliklerin 2024'e kadar fonlanmasını beklediklerini söyledi.

'DESTEĞİMİZ 2024'E KADAR SÜRECEK'

Zirvenin ikinci gününe katılan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, zirvenin devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki "Afganistan Oturumu"na dahil oldu.

Oturumda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak ülkerinin Afganistan’daki askeri varlığı 2024 yılına kadar finanse edeceklerini umduğunu belirtti. Afganistan’a Eylül ayında 3 bin asker daha yollayan ABD, ülkedeki birliklerinin mevcudunu 15 bine çıkarmıştı.

'ABD STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİREBİLİR'

11 Eylül saldırılarının ardından Taliban üzerindeki baskısını arttırmaya karar veren ABD, Afganistan’a 17 yıldır askeri yığınağını sürdüyor. Ancak zirve sırasında ABD’li yetkililerin, Washington’un mevcut Afganistan "stratejisini" gözden geçirmek istediğini belirttiği öne sürüldü.

2014 yılında ülkeden ayrılan NATO’ya ait yabancı savaş birlikleri yerini eğittikleri Afgan kuvvetlerine bırakmıştı. Ancak birliklerin çekildiği son 3 yıl içerisinde Taliban’ın kontrol ettiği toprakları genişleterek ülkenin yüzde 70'ine yayıldığı görülüyor. Bu durum Afganistan'a daha fazla müdahale etmenin yollarını arayan ABD ve NATO güçleri için ise "güçlü bir zemin".

Zirve öncesinde Pazartesi günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Taliban bizim Afganistan'dan çekilmemizi beklemesin" açıklamasında bulunmuştu. İngiltere Başbakanı Theresa May de NATO zirvesinin ilk günü Afganistan'da bulunan İngiliz askeri güçlerinin sayısını arttırarak binin üzerine çıkarmaya karar verdiklerini duyurmuştu.

TBMM'nin 10 Ekim 2001 tarihinde verdiği yetki temelinde 17 yıldır Afganistan’da bulunan NATO bünyesindeki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti’nde (ISAF) görev alan TSK, geçtiğimiz yıl Ocak ayında kabul edilen yeni tezkere ile Afganistan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatmıştı.