NATO zirvesinde hedef Rusya: İttifakımızı bölmek istiyor

Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanlığı toplantısında yayımlanan ortak açıklamada Rusya hedef alınarak, ittifakın Karadeniz'deki 'çabalarını artıracağı' belirtildi.

NATO'nun kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla Washington'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 29 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yayımlayarak "öngörülemeyen ve zor bir güvenlik durumu"nun içinde bulunulduğunu belirterek Rusya'nın "saldırgan tavrı"nı en büyük risk olarak duyurdu.

Ukrayna ve Gürcistan'a destek olmak için Karadeniz’de yapılacak deniz tatbikatlarının onayladığı duyurulurken, Kerç boğazındaki gerilimin ardından tutuklanan üç Ukraynalı denizcinin iadesi için Rusya'ya çağrıda bulunuldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Karadeniz’deki çabalarımızı arttırıyoruz" dedi.

'RUSYA İTTİFAKIMIZI BÖLMEK İSTİYOR'

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına değinen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Vladimir Putin emperyalizmin karanlık hayallerini güdüyor. Gürcistan ve Ukrayna’yı ilhak etmesi, Suriye’ye ve şimdi Venezuela’ya karışması bunun kanıtı. İttifakımızı bölmek ve demokratik kararlılığımızı zayıflatmak istiyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Rusya ile diyaloğun sürdürülmesinin önemine değindi.

Moskova'dan yapılan açıklamada ise NATO Dışişleri Bakanlarının ortak metnine "Rusya ile siyasi ve askeri ihtilafından vazgeçmek için bir niyet göstermediği için üzüntü duyuyoruz" ifadeleri ile yanıt verildi.