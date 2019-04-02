Nato zirvesinde ana gündem Rusya ve Karadeniz olacak

ABD'nin basın sözcüsü, yarın başlayacak olan NATO zirvesinde Rusya tehdidi ve Karadeniz'de askeri varlığın artırılması konularının tartışılacağını belirtti.

ABD'nin basın sözcüsü, 3-4 Nisan tarihinde Washington'da gerçekleşecek olan ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı NATO zirvesinde ana gündemi Rusya tehdidi ve Karadeniz'de askeri varlığı artırma konularının oluşturacağını açıkladı.

Açıklamada “Zirvede Karadeniz bölgesinde Rusya'ya karşı savunma ve caydırma politikalarına yoğunlaşılacak” ifadesi yer aldı.

Basın sözcüsü, Türkiye'nin ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu, ancak Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alma planının önemli bir sorun olduğunu belirterek “Türkiye'yle ilişkimiz S-400 gibi tek bir mesele üzerinden tanımlanamaz ancak bu konu ABD için son derece kritik bir mesele” dedi.