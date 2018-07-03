NATO zirvesi öncesi bütçe tartışmaları devam ediyor

ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi öncesi müttefiklerden taahhütleri doğrultusunda GSYH'lerinin yüzde 2’sini NATO’ya harcama hedeflerini tutturmalarını istemişti. İngiltere’nin, müttefikleri hedefe ulaşmaları için teşvike hazırlandığı duyurulurken, Almanya’nın askeri harcamaları kendi ordusuna ayırdığı görülüyor.

Bu yıl 11-12 Temmuz’da Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı bütçe tartışmasına ittifakın en büyük müttefikleri birbirinden farklı politikalarla cevap verdi.

G7 zirvesindekindeki görüşmeler sırasında “(NATO) ABD için çok maliyetli” ifadelerini kullandığı belirtilen Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya bir mektup göndererek, NATO savunma harcamalarının artırılması çağrısında bulunmuştu. Trump’ın bütçedeki mevcut payları “haksız” bulduğunu söylediği benzer mektupları Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Lüksemburg, Norveç ve Hollanda liderlerine kişisel olarak gönderdiği biliniyor.

29 ÜLKEDEN 6'SI SÖZÜNÜ TUTUYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü, kabinenin, yüzde 2 hedefine ulaşmaları için NATO müttefiklerini teşvik edeceğini aktardı. NATO müttefiklerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sinin savunmaya harcanacağı yönünde 2014'te alınan karara rağmen, 29 üyeden sadece 6'sı bu orana ulaşıyor. ABD, GSYH'sinin yüzde 3,58'ini (683 milyar dolar), İngiltere yüzde 2,14'ünü (54,8 milyar dolar) savunmaya ayırıyor.

Almanya’nın 2019 yılı için oluşturduğu federal bütçe içinde askeri harcamaların payının arttığı görülüyor. Handelsblatt gazetesinin ulaştığı, Alman Basın Ajansı’nın (DPS) teyit ettiği verilere göre Almanya, 2019’da ordusuna 51,2 milyar dolar ayırmayı planlıyor. 2018’e göre 4,7 milyar dolar daha fazla olan bu rakam üzerinde sonbahara kadar uzlaşılması bekleniyor. Silah ve ekipman eksikliği çektiği iddia edilen Alman ordusunun savunma bütçesi artırılırken NATO için GSYH'nin sadece yüzde 1,22'sinin (42.8 milyar dolar) harcanması dikkat çekiyor. Almanya Başbakanı Merkel’in Avrupa Dış Müdahale Tugayları adıyla tartışmalara konu olan Avrupa Birliği içi ortak bir ordu planına da sıcak baktığı biliniyor.

Askeri personel sıralamasında 387 bin kişi ile ABD’nin ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, NATO’ya her yıl GSYH'sinin yüzde 1,52'sini (12.3 milyar dolar) savunma harcamaları için veriyor.