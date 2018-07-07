NATO zirvesi öncesi Alman siyasiler endişeli

ABD Başkanı Trump’ın önümüzdeki hafta gerçekleşecek NATO zirvesinin ardından Putin ile gerçekleştireceği görüşme, ittifakın diğer ülkeleri arasında olumsuz karşılanıyor. Alman yetkililer, yaptıkları açıklamalarda Trump’ın Putin'le varacağı olası bir anlaşmadan ve zirve sonucunda hazırlanacak ortak bildiriyi imzalamamasından duydukları endişeleri dile getiriyor.

11-12 Temmuz’da Brüksel’de gerçekleşecek olan NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşme NATO müttefiklerinin kaygılarını artırıyor.

NATO'yu "NAFTA ve AB kadar kötü, Çin'den ise daha kötü" bulduğunu açıkça ifade eden ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede örgüte büyük bir darbe vurmasından endişe ediliyor.

KİM VE PUTİN ZİRVELERİ ENDİŞE VERİYOR

Alman basınına konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Transatlantik İşbirliği koordinatörü Peter Beyer, 16 Temmuz’da Helsinki’de gerçekleşecek Trump-Putin görüşmesine NATO ülkelerinin dahil olmadığını vurgulayarak, “İttifak ülkeleri, Trump’ın Putin ile varacağı anlaşmalar konusunda oldukça endişeli” dedi.

Trump’ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından Putin görüşmesinin Trump’ı “oyuna getirmesinden” endişelendiklerini aktaran Beyer, “Kim şimdiye kadar sadece söz verdi. Uranyum zenginleştirme işlemlerini durdurup durdurmadığı bilmiyoruz. Sadece Trump zirveyi bir başarı olarak ilan etti” değerlendirmesinde bulundu.

'TRUMP, ORTAK AÇIKLAMAYI İMZALAMAYABİLİR'

Washington eski elçisi ve Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Trump’ın geçtiğimiz ay düzenlenen G7 zirvesinde yaptığı gibi NATO zirvesinden de çıkacak ortak açıklamayı imzalamama ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Trump eleştirilerine rağmen ittifakın son yılların en iyi halinde olduğunu belirten Ischinger, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Baltık ülkeleri ve Polonya’ya yapılan askeri yatırımların “iyi durumda” olduğunu kaydetti.

Serbest ticaret ve sermaye yanlısı Hür Demokratik Parti (FDP) lideri Christian Lindner ise Trump’a güvenmediğini, Trump’ın mevcut pozisyonunu 24 saat içerisinde 180 derece değiştirebileceğini vurgulayarak, Avrupa devletlerini Trump ve Putin’e karşı bir denge oluşturarak, dünyanın en büyük ekonomi bölgesi olarak birlikte durmaya çağırdı.