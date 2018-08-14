NATO yetkilisinin ABD-Türkiye gerilimi açıklaması

AA'nın haberine göre, bir NATO yetkilisi Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin 'esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirterek, 'NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir' dedi.

Brüksel'de bir NATO yetkilisi "Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ittifak üyeleri arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret eden NATO yetkilisi, konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirtti.

NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir" ifadesini kullandı.