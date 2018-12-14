NATO ve Avrupa Birliği'nden 'Kosova ordusu'na tepki

Kosova'nın ordu kurma kararına Avrupa Birliği ve NATO'dan tepki geldi. AB ve NATO, Kosova'nın Sırbistan ile sorunları çözmeden ordu kurmasına sıcak bakmıyordu.

Kosova meclisi, Kosova Güvenlik Gücü FSK'nın, orduya dönüştürülmesi yönünde karar aldı. Meclis, FSK'yı idare eden kuruluşun da Kosova Savunma Bakanlığı haline gelmesine karar verdi.

FSK'ya silah ve zırhlı araç temin etmekte olan ABD'nin karardan memnun olduğu bilinirken, karar Avrupa Birliği ve NATO'nun tepkisini çekti.

NATO: ZAMANLAMASI KÖTÜ

Yazılı açıklama yayımlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kosova ordusu" için "henüz erken" olduğunu belirterek, "FSK'nin orduya dönüştürülmesi kararı sadece Kosova'nın vereceği bir karar, ancak bu dönüşümün zamanlamasının kötü olduğunu açık bir şekilde dile getirdik" dedi.

"FSK'nin orduya dönüştürülmesi kararının NATO'nun dile getirdiği endişelere rağmen alınmasının üzücü olduğunu" söyleyen Stoltenberg, NATO'nun FSK'yi mevcut yetkileriyle desteklemeye hazır olduğunu, ancak yetkilerinin değişmesiyle birlikte ittifakın FSK ile ilişkisinin düzeyini gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

AB: NATO İLE BENZER DÜŞÜNÜYORUZ

NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) yoluyla Kosova'nın güvenliğine katkı sağlamaya devam etmekte kararlı olduğunu söyleyen Stoltenberg, tüm taraflara gerginliği artırmama çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yazılı açıklamasında, FSK'nin Kosova ordusuna dönüştürülmesine dair AB'nin düşüncelerinin NATO ile benzer olduğu vurgulandı.

'ORDULAŞMA AŞAMALI OLMALI'

AB'nin açıklamasında, "FSK'nin orduya dönüştürülme süreci, Kosova Anayasası'na uygun şekilde kapsayıcı olmakla beraber kademeli olmalıdır" uyarısı yapıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.

SIRBİSTAN KARŞI ÇIKIYOR

Sırbistan yönetimi, Kosova'nın ordu kurmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, kurulacak orduya karşı çıkıyor.

Açıklamalarda Kosova'nın ordu sahibi olmasının bölgede barışa ve güvenliğe zarar vereceği söyleniyor.