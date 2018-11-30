NATO ve AB'den Rusya'ya karşı yardım isteyen Ukrayna'ya 500 milyon avroluk destek

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk krediye onay verdi. Ukrayna, Azak Denizi'ndeki gerilimin ardından Rusya'ya karşı AB ve NATO'nun desteğini istemişti. G20 Zirvesi öncesinde 7 ülke Rusya'ya karşı açıklamada bulundu.

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya sağlanacak toplam 1 milyar avroluk makro-finansal destek programı çerçevesinde 500 milyon avroluk kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini bildirdi.

Açıklamada, Ukrayna'ya kredinin finansman ihtiyacına katkı sağlanması ve yapısal reformların desteklenmesini amaçladığı kaydedildi.

UKRAYNA YARDIM İSTEMİŞTİ

Ukrayna'ya ait savaş gemileri, Rusya sularına girmiş, gemilere Rusya tarafından el konmuştu. Gemide bulunan Ukraynalı mürettebat alıkonulmuş, mürettebat arasında Ukraynalı istihbaratçılar olduğu açıklanmıştı.

Gerginliğin ardından Ukrayna NATO ve AB'den Rusya'ya karşı yardım istedi. Rusya, Ukrayna'nın adımını provokasyon olarak niteleyerek, sıkıyönetim ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun seçimlerden önce çıkar sağlamaya çalıştığını savundu.

G20 ÖNCESİNDE AÇIKLAMA

Arjantin'de yapılan G20 öncesi toplantıda 7 ülke Rusya'ya karşı ortak açıklamada bulundu. Açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tutumunun "saldırgan" olduğu söylenirken alıkonan mürettebatın serbest bırakılması istendi.

Rusya'da bulunan mürettebatın Rus hapishanelerine götürüldüğü açıklandı. Mürettebat için en az 2 ay gözetimde tutulma kararı verilmişti.