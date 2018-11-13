NATO tatbikatından dönen ABD askerlerine gözaltı

NATO tatbikatından dönüşte Portekiz’in Lizbon limanına demirleyen ABD savaş gemisinde bulunan iki askerin kentte bir taksiciyi dövüp cep telefonunu gasp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

NATO’nun Norveç’te düzenlediği askeri tatbikattan dönen ABD donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı savaş uçağı gemisi, 10 Kasım’da Portekiz’in Lizbon limanına demirledi. Gemideki iki asker Lizbon’u gezerken bir taksiciyle tartıştı. Taksiciyi dövüp cep telefonunu gasp eden iki askerin gözaltına alındığı bildirildi.

Portekiz yerel medyasında yer alan haberlerde, iki ABD askerinin kenti gezerken bindikleri bir taksinin şoförüne saldırdıkları, taksiciyi dövdükten sonra cep telefonunu gasp ettikleri belirtildi. Hastaneye kaldırılan taksicinin verdiği ifade doğrultusunda iki ABD askeri gözaltına alındı.

Askerlerin yargılanacakları mahkemede ABD’nin Portekiz Büyükelçiliği’nden bir temsilci ile Portekiz Donanması’ndan bir temsilcinin de bulunacağı açıklandı.

Yaklaşık beş bin askeri taşıyan USS Harry S. Truman adlı gemi ABD’nin ilk nükleer savaş uçağı gemisi olarak biliniyor.

