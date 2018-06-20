'NATO son 3 yılda Doğu Avrupa ve Baltıklardaki varlığını 7 kat artırdı'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun son yıllarda Doğu Avrupa ve Baltıklardaki varlığını giderek artırmakta olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun Polonya ve Baltık ülkelerinin "Rusya işgali tehdidi olduğu yönündeki histerik söylemlerini bahane ederek Rusya sınırlarındaki askeri varlığını 7 kat arttırdığını" söyledi.

Sputnik'in haberine göre Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında konuşan Şoygu, "Polonya ve Baltık ülkelerinin Rusya'nın kendilerine karşı saldırı planladığı histerisiyle, NATO'nun Baltık ülkelerindeki, Polonya, Romanya ve Bulgaristan'daki asker sayısı 2 binden 15 bine yükseldi. NATO tatbikatları sırasında asker sayısı 40-60 bine yükseliyor" dedi.

‘AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ'

Şoygu, "NATO'nun güneybatıya yönelmesine karşı Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için simetrik yanıt vereceğini" söyledi.

Şoygu "Yılın başından beri NATO üyeleri, güneybatı stratejik bölgesinde 13 büyük çapta tatbikat gerçekleştirildi, bu tatbikatlarda 40 bini aşkın asker ve 2 bini aşkın askeri teçhizat kullanıldı. Bu durum bizi oluşan tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik simetrik adımlar atmaya zorluyor" dedi.