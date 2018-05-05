NATO 'Rusya'ya benzeyen ülkelere' siber saldırı gerçekleştirecek

NATO'nun 30 üye ülkesinden 1000 katılımcının geçtiğimiz ay, Estonya'da, Rusya'ya 'çok benzeyen' bir düşmanla savaşa hazırlanmak üzere toplandığı belirtildi.

NATO'nun 30 üye ülkesinden yaklaşık 1000 katılımcının geçtiğimiz ay, Estonya'da, Rusya'ya "çok benzeyen" düşmanlarla savaşa hazırlanmak üzere toplandığı, bir "siber savunma tatbikatı" yapıldığı belirtildi.

Newsweek'de yer alan habere göre, yapılan denemeler, simüle edilmiş siber saldırılar, zehirlenmiş su kaynakları, NATO askerlerini öldürmek üzere "hack"lenmiş bir drone, arızalı bir elektrik şebekesi gibi distopik ve katastrofik unsurları içeriyordu.

Katılımcılardan kurgulanmış bir ülkenin bilgi-iletişim (IT) sistemlerine ve stratejik altyapı şebekelerine çok yoğun saldırılar gerçekleştirmeleri istendi. Tatbikatın katılımcıları 4 bin sanal sisteme 2 bin 500'ün üstünde atak gerçekleştirdi.

ABD ve NATO müttefikleri, Rusya'ya, yabancı ülkelerin kritik altyapı ve mali sistemlerine karşı siber saldırı gerçekleştirdiği suçlamasında bulunmuştu.

Şubat ayında, ABD ve İngiltere, Rusya'yı, Ukrayna, Avrupa ve ABD'deki şirketlere zarar veren ve bir milyar dolarlık hasara neden olan bir bilgisayar virüsü olan NotPetya siber saldırısını gerçekleştirdikleri için suçlamışlardı.

Saldırıların ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dünyanın “yeni bir savaş çağı”na girdiğini ilan etmişti.

Mart ayında ABD yönetimi, Rusya'nın ABD güç şebekesini ele geçirdiğini belirterek, hackerların, en az bir santralin kontrol sistemlerine erişebildiklerini iddia etmişti.

Estonya'da gerçekleştirilen "Locked Shields" başlıklı "siber savunma tatbikatı"nda, katılımcılar takımlara ayrıldı ve bir Baltık ülkesini en iyi hangi takımın koruyabileceği test edildi. Değişik ülkelerden katılımcılardan oluşan "Mavi Takım" birinci olurken, Fransız takımı ikinci, Çek takımı üçüncü oldu.