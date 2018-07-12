'NATO Rusya’dan 20 kat fazla harcama gerçekleştiriyor'

NATO Zirvesinde süren savunma harcamaları tartışması üzerine Twitter’dan bir açıklamada bulunan Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, NATO ile Rusya'nın savunma harcamaları arasında 20 kat fark olduğunu söyledi.

Brüksel’de süren NATO Zirvesinin ikinci gününe savunma harcamaları tartışması damgasını vururken Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko Twitter hesabından yayınladığı videoda Rusya ve NATO ülkelerinin savunmaya ayırdıkları bütçeleri karşılaştırdı.

Yakovenko , ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerine verdikleri yüzde 2’lik taahhütleri yerine getirmemekle eleştirmesine ithafen yaptığı karşılaştırmada "Bu günlerde herkes NATO zirvesini takip ediyor ve ben de, ABD'nin savunmaya her yıl ne kadar harcadığını kontrol etmeye karar verdim. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre bu rakam, 700 milyar dolar. Daha sonra NATO'nun verilerini kontrol ettim ve yaklaşık 1 trilyon dolar rakamını elde ettim. Kıyaslayacak olursak, Rusya savunmaya 46 milyar dolar harcıyor, yani arada 20 kat fark var" ifadelerini kullandı.

Meselenin “Rusya değil, Küresel hakimiyet” olduğunu belirten Rus diplomat, bunun üzerine düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Trump, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında ve Twitter’dan yaptığı açıklamada “Tüm NATO ülkeleri yüzde 2 taahhütlerini yerine getirmeli ve bu en sonunda yüzde 4’e çıkarılmalı” demiş, Macron ise tartışmalar sırasında böyle bir önerinin masaya gelmediğini söyleyerek Trump’ı yalanlamıştı.