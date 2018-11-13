NATO: Rusya ve Çin’in geliştirdiği silahlardan endişeliyiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ve Çin’in geliştirdiği füzelerden endişeli olduklarını belirttiği konuşmasında, ABD’nin çekileceğini duyurduğu Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’nın yeniden Çin’in de dahil edilerek imzalanması çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin’in geliştirdiği füzelerden endişe duyduklarını söyledi.

ABD’nin tek taraflı olarak çekilme kararı aldığı Orta-Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’nın (INF) Çin’in de dahil edilerek yeniden imzalanması çağrısında bulunan Stoltenberg, Alman ZDF kanalına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Çin’in ağırlıkla yeni ve modern silahlara yatırım yaptığını görüyoruz, bunlara yeni geliştirilen füzeler de dahil. Eğer Çin INF’nin imzacısı olsaydı füzelerinin yarısı bu anlaşmayı ihlal edecekti."

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay yaptığı açıklamada Rusya ile ABD arasında imzalanan 1987 tarihli INF anlaşmasından tek taraflı olarak çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu. ABD anlaşmadan çekilme kararının gerekçesi olarak Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği iddiasını gösteriyor.



Stoltenberg yaptığı açıklamada, INF anlaşmasının Çin’in de katılacağı bir zeminde genişletilmesinden yana olduklarını söyledi.

NATO’nun yeni Rus füzeleri konusunda “çok endişeli” olduğunu da ifade eden Stoltenberg, bu füzelerin seyyar oldukları için tespit edilmelerinin zor olduğunu, “nükleer kapasiteye sahip bu füzelerin Avrupa’ya, örneğin Berlin’e erişebileceğini” kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anlaşmadan çıkılmasının yeni bir silahlanma yarışına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Daha önce ABD tarafından da dile getirilen Çin’in INF’ye katılması taleplerine karşılık Pekin’den de tepki gelmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı “Şimdi ABD tek taraflı olarak [anlaşmadan] çıkıyor ve başka ülkelerden bahsediyor. Bu açıklamaların anlamını kavramak çok zor” açıklamasında bulunmuş, ABD’nin gerilimi tırmandırmasına ve şantajına izin vermeyeceklerini kaydetmişti.

