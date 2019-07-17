NATO raporu yanlışlıkla yayımladı: İncirlik'te 50 nükleer bomba var

NATO tarafından yanlışlıkla yayımlanan raporda Avrupa'da saklanan 150 adet nükleer silahın 50'sinin İncirlik üssünde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. ABD'nin İncirlik üssünde nükleer bomba bulundurduğu iddiası, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı kaynaklarca paylaşılmıştı.

NATO'nun Avrupa'da saklanan nükleer silahlara ilişkin gizli bir raporu yanlışlıkla yayına alındı.

Belçika basınında yer alan habere göre, ABD’nin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’deki nükleer silahlarının yerleri belirtilen raporda Belçika’daki Kleine Brogel üssü, Türkiye’deki İncirlik üssü, Almanya'daki Büchel üssü, İtalya’daki Aviano ve Ghedi-Torre üsleri ve Hollanda’daki Volkel üssünde 150 nükleer silahın bulunduğu, bunun 50 tanesinin İncirlik üssünde yer aldığı bilgisi yer alıyor.

Kısa sürede yeniden düzenlenen raporun yeni versiyonunda nükleer silahların yerlerini belirten kısmı çıkarılırken, NATO'dan konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı yabancı kaynaklarda ABD'nin İncirlik üssünde nükleer bomba bulundurduğuna ilişkin iddialar yer alıyordu.