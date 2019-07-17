NATO raporu yanlışlıkla açığa çıktı: İncirlik'te 50 nükleer bomba var

NATO tarafından yanlışlıkla yayımlanan bir rapora göre Avrupa'da saklanan 150 adet nükleer silahın 50'si İncirlik üssünde bulunuyor.

NATO'nun Avrupa'da saklanan nükleer silahlara ilişkin gizli bir raporu yanlışlıkla yayına alındı. Belçika basınında yer alan habere göre, ABD’nin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’deki nükleer silahlarının yerleri belirtilen rapora göre saklanan 150 nükleer silahın Belçika’daki Kleine Brogel üssü, Türkiye’deki İncirlik üssü, Almanya'daki Büchel üssü, İtalya’daki Aviano ve Ghedi-Torre üsleri ve Hollanda’daki Volkel üssünde yer aldığı ifade ediliyor. 150 silahtan 50'sinin İncirlik üssünde yer aldığı belirtiliyor. Kısa sürede yeniden düzenlenen raporun yeni versiyonunda nükleer silahların yerlerini belirten kısmı çıkarılırken, NATO'dan konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.