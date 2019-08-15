NATO, jetlerinin yaklaştığı uçakta Rus bakanın olduğunu bilmiyormuş

NATO dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bulunduğu uçağa jetlerinin yaklaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. NATO sözcüsü uçağa eşlik eden Rus jetlerini ‘güvenli olmayan’ manevra yapmakla suçladı, yolcu uçağında kimin olduğunu bilmediklerini iddia etti.

NATO, dün Baltık Denizi’nin tarafsız sularının üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu taşıyan uçağa bir F-18’in yaklaşma girişimine ilişkin Rusya’yı suçladı.

NATO’dan yapılan açıklamada uçakta kimin olduğuna ilişkin bir bilgilerinin olmadığı öne sürüldü.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu basına yaptığı açıklamada, Baltık Denizi üzerinde NATO hava sahası yakınlarında iki Su-27’nin eşlik ettiği Tu-214 uçağının takip edildiğini belirtti. Tu-214’ün geçerli uçuş planı olduğunu söyleyen NATO sözcüsü, iki Su-27’ninse uçuş planı olmadığını, sinyal gönderen cihazlarının kapalı olduğunu ve hava trafik kontrol merkeziyle iletişim kurmadığını ileri sürdü.

Bunun üzerine NATO’nun Baltık Hava Devriye Misyonu’ndan iki jetin sözkonusu uçakları tanımlamak için rutin bir biçimde acele olarak havalandığını kaydeden Lungescu, F-18’lerin Rus uçaklarını güvenli mesafeden gözlediklerini belirtti. Lungescu “Ancak Rus savaş uçaklarından biri güvenli olmayan bir manevra yaptı ve NATO jetlerinden birinin uçuş yolunu kesti” dedi.

Rus resmi haber ajansı TASS, dünkü haberinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bulunduğu uçağa Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde bir NATO savaş uçağının yaklaşmaya çalıştığını ve NATO'ya ait uçağın Rus savaş uçaklarınca uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

