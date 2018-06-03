NATO: İran saldırırsa İsrail'i savunmayacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran İsrail'e saldırırsa İsrail'i savunmayacaklarını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olası İran saldırısı durumunda NATO'nun İsrail'i savunmayacağını söyledi.

Spiegel'e konuşan Stoltenberg, İsrail'in bir NATO üyesi olmadığını ve örgütün "koruma güvencesinin" bu sebeple İsrail için geçerli olmadığını vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun Ortadoğu'daki sorunların çözümüyle ilgilenmediğini, farklı NATO üyesi ülkelerin İran konusunda farklı tutumları olduğunu belirtti.

İran ve İsrail arasındaki gerilim, ABD'nin İran karşıtı tutumunun artmasıyla daha da yükseldi.

İsrail, Suriye'de "İran hedefleri" olarak gördüğü noktalara saldırılarını artırdı.