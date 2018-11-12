NATO Genel Sekreterinden Türkiye açıklaması

Berlin'de konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın savunmasında AB üyesi olmayan ülkelerin merkezi bir rol oynadığını, Türkiye'nin de bu ülkelerden biri olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin’de yaptığı konuşmada, Avrupa’nın savunma konusundaki çabalarının NATO’yu güçlendireceğini söyledi. Avrupa'nın savunmasında AB üyesi olmayan ülkelerin merkezi rol oynadığını ifade eden Stoltenberg, Türkiye'nin de bu ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

'ABD'SİZ OLMAZ'

NATO Genel Sekreteri, Avrupa’nın savunmasını artırma faaliyetlerinin ancak transatlantik ortaklığı çerçevesinde yürütüldüğü takdirde kabul edilebileceğini belirtti. İngiltere’nin AB’den çıkışının ardından NATO’nun savunma harcamalarının yüzde 80’inin AB dışı NATO üyelerince karşılanacağını belirten Stoltenberg, Avrupa’nın "birliğinin" transatlantik "birliğinin" yerine geçemeyeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Avrupa’nın güvenliğinde AB üyesi olmayan ülkelerin merkezi bir rol oynadığını savunarak, bunlardan birinin güneyde Türkiye olduğunu söyledi. Stoltenberg Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye gibi ülkeler olmaksızın mümkün olamayacağını kaydettiği konuşmasında, Türkiye’nin “Irak’ta ve Suriye’deki şiddet ile istikrarsızlıklara ve terörle mücadeleye karşı savaşta” kilit rol oynadığını ileri sürdü.

RUSYA'YI INF'Yİ İHLAL ETMEKLE SUÇLADI

ABD’nin tek taraflı olarak çekileceğini açıkladığı Rusya ile 1987 tarihli Orta-Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması (INF) konusunda da Moskova’yı suçlayan Stoltenberg, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını artırdığına işaret eden Stoltenberg, ABD’nin askeri gücünün Avrupa’nın bütünleşmesinin garantisi olduğunu savundu. Transatlantik ortaklığı konusunda kimilerinin şimdi kuşku içinde olduğunu belirten Stoltenberg, ticari konular, İran’la nükleer anlaşma gibi konulardaki anlaşmazlıkların geçmişteki anlaşmazlıklarda olduğu gibi aşılacağını söyledi.



ABD’nin Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez Avrupa’daki askeri varlığını artırdığına işaret eden Stoltenberg, son yıllarda ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığı için yaptığı harcamanın yüzde 40 arttığını söyledi.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından Kanada birliklerinin de ilk kez Avrupa’ya geri döndüğünü kaydeden Stoltenberg, geçen hafta Norveç’te yapılan NATO tatbikatına 50 bin askerin katıldığını belirtti.



Stoltenberg bu tatbikatın iki kıta arasında askeri işbirliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.