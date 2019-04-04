NATO Genel Sekreterinden skandal sözler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada 'Özgürlüğün düşmanları var' diyerek faşizmi yenen Sovyetler Birliği lideri Stalin'i Hitler ve IŞİD'le aynı cümle içinde kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakı'nın 70. kuruluş yıldönümü kapsamında ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptı.

NATO'nun Sovyetler Birliği'nin genişlemesine karşı kurulduğunu söyleyen Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerle ABD Başkanı Trump arasında savunma harcamalarının artırılmasına ilişkin tartışmaya değindi. Stoltenberg bu "açık tartışmalar"ın ittifakın güçsüzlüğünü değil gücünü gösterdiğini savundu.

NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini söyleyen Stoltenberg "NATO adil bir ittifak olmalıdır" ifadesini kullandı.

Stoltenberg "İdeal bir dünyada savunmaya para harcamamız gerekmezdi ama ideal bir dünyada yaşamıyoruz" dedikten sonra "Özgürlüğün düşmanları var ve onların caydırılması gerek. Eğer caydırılmazlarsa savaşmamız gerekiyor. Hitler barışçıl protestoyla durdurulamazdı, Stalin sözlerle caydırılamazdı, IŞİD diyalogla yenilemezdi" diye konuştu.