NATO Genel Sekreteri: Tüm müttefikler savunma harcamalarını artırmaya başladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Tüm müttefikler savunma harcamalarını artırmaya başladı' diyerek, ABD'nin talebi üzerine askeri harcamaların artırıldığını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO faaliyetleri ve üye ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin '2018 Yıllık Raporu' hakkında Brüksel'deki karargâh binasında basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği ile iş birliğini artırdıklarını ve Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini başlattıklarını söyleyen Stoltenberg, NATO'nun gerçekleştirdiği kapsamlı tatbikatlara da dikkat çekti.

Stoltenberg, "Tüm müttefikler savunma harcamalarını artırmaya başladı" diyerek NATO üyelerinin askeri harcamalarının arttığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyelerinden askeri bütçelerini artırmalarını istemişti.

'100 MİLYAR DOLARA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Avrupa'daki müttefikler ve Kanada'nın 2018'de savunma harcamalarını reel olarak neredeyse yüzde 4 seviyesinde artırdığını vurgulayan Stoltenberg, "Avrupalı müttefikler ve Kanada, savunma ve caydırıcılığa 2016'dan beri ilave 41 milyar dolar harcadı. Bu rakamın yıl sonunda 100 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "bütün müttefiklerin NATO kapasitesine katkıyı artırdıklarını", "öngörülemez tehditlere karşı birlik olmanın önemli olduğunu" savundu.

NATO Yıllık Raporu'na göre, ittifak üyesi 7 ülkenin 2018 yılı savunma harcaması gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini geçti.

HANGİ ÜLKE NE KADAR PAY AYIRIYOR?

Savunma harcaması oranında ABD yüzde 3,39'la ilk sırada yer aldı. Onu en yakın yüzde 2,22 ile Yunanistan, yüzde 2,15 ile İngiltere, yüzde 2,07 ile Estonya, yüzde 2,05 ile Polonya, yüzde 2,03 ile Letonya ve yüzde 2 ile Litvanya izledi.

Bu dönemde, Türkiye savunmaya GSYH'sinin yüzde 1,64'ünü ayırdı.

Almanya GSYH'sinin yüzde 1,23'ünü, Hollanda yüzde 1,35'ini, İtalya yüzde 1,15'ini savunmaya harcadı.

NATO üyeleri arasında savunma alanına en az pay ayıran ülkeler ise yüzde 0,54'le Lüksemburg, yüzde 0,93'le Belçika ve İspanya oldu.

NATO üyesi ülkeler 2014 yılında GSYH'lerinin yüzde 2'si seviyesinde savunma harcaması yapmayı taahhüt etmişti.