NATO Genel Sekreteri: 2018'de Rusya'yla diyalog artacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2018 yılında Rusya ile diyaloğun artmasını beklediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun geleceğine dair soruları yanıtladı.

DPA'ya konuşan Stoltenberg, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının ardından NATO'nun Rusya'yla "tüm pratik işbirliğini durdurduğunu" söyledi.

Stoltenberg, 2016 yılında Rusya ile düşük seviyeli görüşmelere başladıklarını 2017'deyse üst düzey görüşmelere geri dönüldüğünü söyledi. NATO Genel Sekreteri, 2018'de Rusya'yla diyaloğun artmasını beklediğini de dile getirdi.

NATO ittifakının "tamamının" Rusya'yla siyasi ve askeri diyaloğun geliştirilmesinden yana olduğunu söyleyen Stoltenberg, "yeni bir Soğuk Savaş istemediklerini" belirtti.

"Silahlanma yarışı istemiyoruz, Rusya ile siyasi diyalogdan yanayız" diyen Stoltenberg, NATO'nun Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusunu ise, "Askeri ittifak geleneksel bir saldırının yakında olduğunu düşünmüyor, ancak Ukrayna'daki ilhakı ve doğudaki askeri varlığın artmasını saldırgan olarak görüyor ve Rusya'ya komşu NATO üyesi ülkelere tehdit olarak görüyor" sözlerini kullandı.