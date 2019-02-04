NATO, gemilerinin Karadeniz'de kalma sürelerini uzattı

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, örgütün askeri gemilerinin Karadeniz'de kalma sürelerinin son 2 yılda 80 günden 120 güne uzatıldığını belirtti.

Norveç Atlantik Komitesi'nin güvenlik konferansında konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, "2017-2108 yıllarında gemilerimizin Karadeniz'de kalma sürelerini 80 günden 120 güne uzattık" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Karadeniz'deki askeri varlığı düzeyinin yeterli olduğunu söyleyen Gottemoeller, örgütün yine de ‘partnerlerinin bu deniz bölgesindeki olanaklarının iyileştirilmesi için sadece Ukrayna'yla değil, Gürcistan'la da çalışmayı devam ettirmenin yollarını' araştırdığını kaydetti. NATO yetkilisi, ortak tatbikatların önemine de vurgu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen aralık sonunda Rusya'nın Karadeniz'deki askeri varlığından duyulan endişe nedeniyle ittifakın Gürcistan Deniz Kuvvetleri ile işbirliğini arttırma niyetinde olduğunu açıklamıştı.