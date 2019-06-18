NATO: F-35'lerle S-400'leri birlikte konuşlandırmayacağız

NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye-ABD ilişkilerinin 'kesinlikle sağlam' olduğunu söyledi. Wolters, 'S-400’lerle F-35’leri yan yana konuşlandırmayacağız' dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi sürerken, NATO'dan bir açıklama geldi.

US News'den Andera Shalalal'ın haberine göre, NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelecek hafta Brüksel'de yapılacak olan NATO toplantıları sırasında S-400'ler konusunda görüşmeler yapabileceğini açıkladı.

Dünyanın en eski havacılık fuarı sayılan Paris Air Show'a katılan Wolters, burada konuşurken ABD ile NATO arasında askeri ilişkilerin, ABD'nin Türkiye'yi S-400 alımı ile ilgili nedenlerle F-35 programından çıkarmasına rağmen, kesinlikle ve net olarak sapasağlam olduğunu, bildirdi.

Wolters, “S-400’lerle F-35’leri birlikte konuşlandırmayacağız” dedi.

Haberin Türk basınına yansıması sırasında Wolters'ın sözlerinde yapılan bir değişiklik ise dikkat çekiciydi.

Türkiye medyasında Wolters'ın bir cümlesi haber yapılırken şu ifade kullanıldı: NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin "tamamen ve mutlak olarak sağlam olduğunu" söyledi.

Öte yandan Wolters bu tanımı ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili olarak kullanmış değil. Kaynak yabancı basında bu tanım ABD-NATO ilişkileri için yapılıyor.