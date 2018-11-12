NATO askerleri ortalığa pisledi, Norveçliler isyan etti

NATO'nun Norveç'te gerçekleştirdiği Trident Juncture 2018 tatbikatı, faaliyetler sırasında çevreye verilen zarar nedeniyle Norveçlilerin büyük tepkisini çekti.

Norveçliler, NATO’nun ülkede gerçekleştirdiği Trident Juncture 2018 adlı tatbikata katılan askerler hakkında 400'den fazla şikayette bulundu.

Sputnik’in haberine göre şikayette bulunanlar arasında arazileri askeri teçhizat nedeniyle zarar gören çiftçiler başı çekti.

‘İHTİYAÇLARINI GİDERDİLER, TEMİZLEMEKSE BİZE DÜŞTÜ’

Bazı yerel sakinler de, NATO askerlerinin doğal ihtiyaçlarını kreş, okul ve spor tesisi gibi yerlerin yakınında gidermesinden şikayetçi oldu.

Bir Norveçli binbaşı Marianna Be, "Bu, feci bir durum. Bu, temel edep kurallarına uyulmasıyla ilgili bir konu. Askerler ihtiyaçlarını gideriyor, bunları temizlemekse bize düşüyor" dedi.

NATO temsilcisi Eystein Malkenes Kvarving, “planlanmayan bu olaylar” nedeniyle Norveçlilerden özür diledi.