NATO: ABD'nin kararını tümüyle destekliyoruz

Kuzey Atlantik Konseyi, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme açıklamasına tam destek verdi.
Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme açıklamasını savunan Kuzey Atlantik Konseyi, "Rusya'nın gizli denemeleri, üretimi ve 9M729 tipi karadan havaya füze sistemlerini sahaya sürmesinin Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik önemli tehlike oluşturması karşısında, ABD, bu eyleme başvurmuştur."
NATO'nun açıklamasında müttefiklerin bu kararı tümüyle desteklediğine dair vurgu yapıldı.