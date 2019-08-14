National Interest: Türkiye, mesele Suriye olunca gerçeklikle tanışıyor

ABD'li National Interest dergisinde yayımlanan bir makalede, 'güvenli bölge' anlaşmasının Türkiye'nin ABD'siz hareket etmesinin sınırları olduğunun göstergesi olduğu yazıldı.

ABD'li National Interest dergisinde yayımlanan Matthew Petti imzalı makalede, Türkiye'nin ABD'yle "güvenli bölge" konusunda anlaşmasının tek başına hareket etmesinin sınırları olduğunu gösterdiği yazıldı.

Yazıda ABD'nin Suriye'nin kuzeyi konusunda Türkiye'yle anlaşmaya varmasıyla SDG'den uzaklaşabileceği, ancak bölgede yaşanan 'kördüğümün' yakında çözüleceği öne sürüldü.

Uzman görüşlerine yer verilen yazıda, SDG'nin bölgede Türkiye'nin varlığını belli ölçüde kabul edebileceği ihtimaline yer verildi.

SDG yetkililerinin bölgede Türkiye'nin devriye olarak yer alabileceğini, ancak kalıcı bir yerleşme konusunda kırmızı çizgilerinin olduğunu belirttiği kaydedildi.

Türkiye'de bulunan Suriyelilerin bölgeye geri gönderilmesi durumunun ise SDG tarafından "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.