Natalie Portman'dan manipülasyon iddialarına yanıt

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, İsrailli bakanların ödülü manipülasyonlar nedeniyle kabul etmediği iddialarına yanıt verdi.

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDT) tarafından manipüle edildiği iddialarına yanıt olarak İsrail'de düzenlenen törende bir milyon dolarlık ödülü, törende konuşması planlanan Başbakan Benjamin Netanyahu'nun destekçisi olarak görülmek istemediğinden kabul etmediğini açıkladı.

Reuters'da yer alan habere göre, Portman'ın kararını geçtiğimiz haftalarda, 35 Filistinli sivilin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonucu aldığı aktarıldı.

Netanyahu’nun sağcı hükümetindeki bazı bakanlar, Portman’ın, Filistin'in İsrail’i boykot eden, Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) kampanyası tarafından manipüle edildiğini ileri sürdü.

Bakanların açıklaması üzerine Portman, instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) hareketini desteklemediğini belirterek, "Dünyadaki birçok İsrailli ve Yahudi gibi, tüm ulusu boykot etmeden İsrail'deki yönetimi eleştirebilirim. İsrail tam olarak 70 yıl önce soykırımdan mülteciler için bir sığınak olarak kuruldu. Ancak günümüzün acımasızlıklarından muzdarip olanların kötü muamelesi, Yahudi değerlerime uygun değil. Çünkü İsrail'i önemsiyorum, şiddete, yolsuzluğa, eşitsizliğe ve gücün kötüye kullanılmasına karşı çıkmalıyım" ifadelerini kullandı.