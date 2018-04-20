Natalie Portman İsrail'i boykot kararı aldı, ödül töreni iptal oldu

2012 yılında verilmeye başlanan ve "alanında büyük başarı kazanmış Yahudilere" verilen Genesis Prize ödülü bu yıl ödülü kazanan Natalie Portman'ın İsrail'e gitmeme kararı üzerine iptal edildi.
Natalie Portman, kararıyla ilgili açıklamasında "İsrail'de son yaşanan olaylar" sebebiyle İsrail'e gitmekten rahatsızlık duyacağını söyledi.
Gazze-İsrail sınırında eylem yapan Filistinlilere saldıran İsrail ordusu, onlarca silahsız Filistinli sivili öldürmüştü.
Keskin nişancıların silahsız, bölgeden uzaklaşan sivilleri öldürdüğü görüntüler tartışma yaratmıştı.
Genesis Prize ilk kez Michael Bloomberg'e verilmişti.