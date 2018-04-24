Nasrallah'tan Yemen ve Afganistan açıklamaları

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Yemen ve Afganistan'a yönelik açıklama yaparak, IŞİD ve Suudi Arabistan saldırılarını kınadı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıyı ve IŞİD tarafından Afganistan'da düzenlenen saldırıları kınadı.

Yemen'de bir düğün vuran Suudi Arabistan, 20 sivili öldürmüştü. Ölenlerin arasında gelinin de olduğu açıklanmıştı.

Nasrallah, Yemen ve Afganistan'daki saldırıları kınayarak, yaşananları "üzüntüyle karşıladıklarını" belirtti.

ABD ve İsrail'in Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyleyen Hizbullah lideri, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bunun sonucunda yapıldığını söyledi.

IŞİD'in Irak ve Suriye'de yenilgi yaşadığını bildiren Nasrallah, Lübnan'ın bugün güvenli olmasının sebebinin Hizbullah ve Lübnan ordusunun Suriye sınırında ve Suriye içerisinde "terör örgütleriyle savaşması" olduğunu bildirdi.

Lübnan'da yakın zamanda yapılacak seçimlerde Hizbullah'ın oyunu artırması bekleniyor.