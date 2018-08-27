Nasrallah'tan Suriyeli Kürtlere: ABD'nin sizi ne zaman ve kime satacağını bilmiyorsunuz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 'Kürtler ve Kürt partileri Suriye devleti ile müzakere ederek doğru yolu tercih etti. Ey Kürtler ABD'nin sizi ne zaman ve kime satacağını bilmiyorsunuz. Sizi Türkiye, Rusya ya da kime satacağını Allah biliyor' dedi.

Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, IŞİD ve El Nusra üyelerinin Suriye sınırındaki dağlık bölgeden temizlenmesinin birinci yıldönümünde açıklamalarda bulundu.

Nasrallah, El Manar televizyonundan yayınlanan video mesajında, ABD'nin Fırat'ın doğusundan ne zaman çekileceğinin belli olmadığını belirterek, "Fırat'ın doğusu Kürtlerin denetiminde. Kürtler ve Kürt partileri Suriye devleti ile müzakere ederek doğru yolu tercih etti. Bu tercihten geri adım atılmamalı" değerledirmesini yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Nasrallah, savaştan önce ABD'nin Suriye büyükelçisi olan Robert Ford'un sözlerini hatırlatarak şöyle dedi: "Ford, ABD ile Kürtlerin ilişkisinin ahlaki olmadığını söylemişti. Yani ABD sizi kullanıyor. Ey Kürtler ABD'nin sizi ne zaman ve kime satacağını bilmiyorsunuz. Sizi Türkiye, Rusya ya da kime satacağını Allah biliyor."

Nasarallah, "Eğer Suriye'de yeni bir büyük savaşa katılma kararı alırsak gençlerimiz için sadece bir işaret yeterli olur. Çünkü onlar fedakarlık ve görüş berraklığına sahip" dedi.

'KİMYASAL OYUN YAPIM AŞAMASINDA'

İdlip'te ABD'nin hazırladığı yeni kimyasal oyununa karşı da uyarıda bulunan Nasrallah, "Tüm veriler İdlib'de yeni bir kimyasal oyunun yapım aşamasında olduğunu gösteriyor. Bu arada Batı, Suriye'ye yönelik bir askeri saldırganlık için bahane ararken Yemenli çocuklara yönelik suçlara göz yumuyor. Kimse Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesini ve halkını nasıl bir cehenneme soktuğunu bilmiyor" diye konuştu.