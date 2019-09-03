Nasrallah’tan İsrail’e: Artık kırmızı çizgimiz yok, karşılık veririz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in ülkeye saldırması durumunda artık tüm İsrail sınırlarında ve topraklarında karşılık verileceğini söyledi.

Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in saldırı düzenlemesi durumunda karşılık vereceklerini açıkladı.

Nasrallah, Hizbullah’ın Pazar günü İsrail’in kuzeyine düzenlediği operasyonla “Saldırırsan tüm sınırlarındaki ve derinliklerindeki güçlerin risk altında olur” mesajı verdiğini söyledi.

Televizyondan yayınlanan konuşmasında Nasrallah bu saldırının İsrail’in 25 Ağustos’ta Beyrut’ta ve Suriye’nin başkenti Şam’da insansız hava araçlarıyla Hizbullah’a düzenlediği saldırılara karşılık olarak yapıldığını belirtti.

Nasrallah son operasyonla birlikte Hizbullah’ın “en büyük kırmızı çizgisi”ni çiğneyerek sınırdaki güçleri hedef aldığını dile getirdi.

Hizbullah lideri Nasrallah, daha önce yalnızca 1948’den beri İsrail işgali altındaki Lübnan toprakları olan Şeba çiftliklerindeki İsrail güçlerini hedef aldıklarını belirtti.

Son operasyonla birlikte Hizbullah’ın bu “kırmızı çizgisi”ni aştığını kaydeden Nasrallah artık "yeni bir aşama"ya geçildiğini söyledi. Nasrallah “İsraillilere diyorum ki artık kırmızı çizgilerimiz yok çünkü siz angajman kurallarını değiştirdiniz” dedi.

Nasrallah bundan sonra Lübnan'ın hava sahasına giren İsrail’e ait insansız hava araçlarının da vurulacağını söyledi.

