Nasrallah: Seçimlerden istediğimizi aldık

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan seçimleri için 'seçimlerden istediğimizi aldık' dedi. Nasrallah, seçimlerin 'direnişin korunmasını güvence altına aldığını' belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan seçimlerinden istediğini aldığını söyledi.

Nasrallah, "meclisteki büyük varlığımız direnişe güçlü bir koruma sağlıyor ve Lübnan ordusu, direniş ve halktan oluşan üçlü denklemi ayakta tutuyor" diye konuştu.

Hizbullah lideri, televizyonda yayımlanan konuşmasında seçim sürecini överek, "karmaşık" olduğu öne sürülen yeni sistemden vazgeçilmesini isteyenlere karşı çıktı.

2009'dan beri seçim yapılamayan Lübnan'da, yeni seçim yasası ve seçim güvenliği kaygıları sebebiyle seçimler üç kez ertelenmişti.

Nasrallah, seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında "direnişin korunmasının güvence altına alındığını" söyledi.

Seçimlerin sonucunda Hizbullah ve müttefik güçlerinin büyük oy artışı yaşandığı söyleniyor. Ancak resmi sonuçlar hala açıklanmadı.