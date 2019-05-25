Nasrallah: Körfez'de yaşananlar Yüzyılın Anlaşması ile bağlantılı

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Körfez’de yaşanan gerilimin ve İran’ın hedef alınmasının ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye sunduğu İsrail-Filistin planıyla ciddi bağlantısı olduğunu söyledi.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Körfez bölgesinde yaşanan gerilimin ve İran'ın hedef alınmasının ABD tarafından yakında açıklanması beklenen “Yüzyılın Anlaşması” ile ciddi bağlantısı olduğunu belirtti.

Lübnan'da İsrail işgalinin sona erişinin 19. yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada Nasrallah, bölgesel konularla ülkedeki Filistin ve Suriyeli mültecilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 25 Mayıs 2000'de Lübnan'ın güney kesimindeki askerlerini çektiğini ifade eden Nasrallah, "2000 yılındaki direniş ve zafer olmasaydı, Lübnan'ın güneyi veya bazı kesimleri tıpkı Kudüs ve Golan Tepeleri'nde olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail'e hibe edilirdi" dedi.

ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planına değinen Nasrallah, Filistin davasının en büyük tasfiye komplosuyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Nasrallah, Bahreyn'deki konferansı boykot ettikleri için Filistin halkı ve siyasi gruplarını takdir ettiklerini söyledi.



Bahreyn'de gerçekleştirilecek konferansta Lübnan ve diğer ülkelerde yaşayan Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesine kapı açılabileceğini savunan Nasrallah, Lübnanlıların, Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmemesi konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, "Filistinlilere vatandaşlık verilmesi tehlikesi güçlü şekilde yaklaşıyor" diyen Nasrallah, Lübnan ve Filistinli yetkilileri, buna karşı koyacak bir plan için bir araya gelmeye davet etti.

Nasrallah, Körfez bölgesinde artan gerilime ilişkin olarak da "Körfez bölgesinde yaşanan gerilim ve İran'ın hedef alınmasının, Yüzyılın Anlaşması ile ciddi bağlantısı vardır" değerlendirmesinde bulundu.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmesi konusuna değinen Nasrallah, Körfez ve diğer bazı dünya ülkelerini Suriyelilerin vatanlarına dönmesini istememekle suçladı.