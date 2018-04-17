Nasır’ın oğlundan Suriye'ye destek mektubu

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a destek mektubu gönderen Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır’ın oğlu Abdülhakim Abdül Nasır Suriye saldırısını kınadı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır’ın oğlu Abdülhakim Abdül Nasır, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a mektup yazdı.

Destek mektubunda ABD ve müttefikleri Fransa ve İngiltere'nin geçtiğimiz Cumartesi Suriye'ye gerçekleştirdikleri saldırıyı şiddetle kınayan Abdül Nasır "Suriye'deki üç Batı ülkesinin düzenlediği hava saldırısı bize 1956'da İsrail, Fransa ve İngiltere'nin Mısır'a yaptığı üç taraflı saldırıyı hatırlattı" dedi. Abdül Nasır, o zaman Mısır'ın düşmanları karşısında ayakta durduğunu, Suriye'nin ise Mısır'ın yanında olduğunu hatırlattı.

'MISIR HALKI OLARAK SURİYE'NİN DÜŞMANLARINA KARŞI BİRLİKTEYİZ'

Abdül Nasır, "İkinci Arap-İsrail savaşının sömürgeci güçler için bir mezarlığa dönüştüğünü" söyledi.

Abdülhakim Abdül Nasır, babası eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır’ın Suriye'yi "iradesini paralı askerleriyle dayatabileceğini düşünen sömürgeci ve saldırgan güçlerin mezarlığı olarak nitelendirdiğini" söyledi.

Abdül Nasır, böyle bir hayalin asla gerçekleşemeyeceğini söyleyerek, "Mısır halkı olarak, Suriye'nin düşmanlarına birlikte karşı durduğunu ilan ediyoruz" dedi.

1956’nın sonlarında Süveyş kriziyle İsrail, ardından İngiltere ve Fransa Mısır'ı işgal etti. Amaçları Süveyş Kanalı'nın Batı tarafından kontrolünü geri kazanmak ve daha sonra kanalı yeni kamulaştırmış olan Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır'ı görevden almaktı.

Mücadele başladıktan sonra, diğer büyük güçlerden gelen siyasi baskı, üç işgalcinin geri çekilmesine yol açtı.