NASA'dan Hindistan'a anti-uydu füzesi tepkisi: ISS'yi vurma ihtimali yüzde 44

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Hindistan'ın geçen hafta yaptığı anti-uydu füze denemesinin uzay çalışmalarına tehdit olduğunu belirterek tepki gösterdi.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Hindistan'ın geçen hafta gerçekleştirdiği anti-uydu füze denemesinin bir uyduyu 400 parçaya ayırarak Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) çalışmalarına zarar verdiğini belirtti.

Parçalardan 60 tanesini takip edebildiklerini, bunlardan 24'ünün ISS'nin yörüngesine girdiğini aktaran Bridenstine, “Böyle bir olaya yol açmak felaket bir durum. Bu tür bir eylem uzay çalışmalarının geleceğiyle örtüşmüyor. Çalışmalarımızın ve astronotlarımızın riske atılması kabul edilebilir bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin “Deneme atmosferin alt tabakalarında yapıldı. Oluşan parçalar bir hafta içinde yeryüzüne düşecektir” açıklamasını yaparken Bridenstine, “Küçük parçaların on gün içinde ISS'yi vurması ihtimali yüzde 44. Bu tür olaylar yaşandığında tüm çalışmalarımız tehlikeye giriyor. Üstelik bir ülke bunu yaptığında, diğer ülkeler de bunu yapabileceğini düşünüyor” diyerek karşılık verdi.