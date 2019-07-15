Napolyon'un generali dans pistinin altında bulundu

Rusya'da bir dans pistinin altında Napolyon'un önemli generallerinden Orgeneral Charles Etienne Gudin'in kalıntıları bulundu.

Rusya'nın Smolensk şehrinde bir dans pistinin altında Napolyon'un önemli generallerinden tek bacaklı Orgeneral Charles Etienne Gudin'in kalıntıları, Fransız ve Rus arkeologlardan oluşan uluslararası bir ekip tarafından bulundu.

arkeofili'nin haberine göre; Arkeologlar, dans pistinin altında buldukları iskeletin çocukluktan beri Napolyon’u tanıyan Gudin’e ait olduğunu öne sürüyo

1812 yılına ait Fransa'nın Rus işgali kayıtları, Gudin'in savaş alanındaki yaralanmaları sonucunda bir bacağının kesilmesi gerektiğini gösteriyor. Dans pistinin altındaki kalıntılarda da, kalıntının bir bacağı eksik.

Kazıda çalışan Fransız arkeolog Pierre Malinovsky, “Bu sadece benim için değil, her iki ülke için de tarihi bir an diye düşünüyorum. Napolyon onu canlı gören en son insanlardan biriydi, ki bu çok önemli ve bulduğumuz kişi, Napolyon dönemine ait ilk general" dedi.

Orgeneral Charles Etienne Gudin 1812’de Fransa’nın başarısız Rusya işgali sırasında Napolyon’la birlikte savaşmış, 22 Ağustos 1812’de 44 yaşındayken hayatını kaybetmişti.